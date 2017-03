Adele heeft het helemaal gehad met touren

Bewerkt door: Redactie

28/03/17 - 05u53 Bron: BuzzE

© EPA.

Adele liet tijdens haar optreden in Auckland in Nieuw-Zeeland doorschemeren dat ze misschien wil stoppen met touren. De zangeres vertelde het publiek dat het op tournee gaan niet voor haar is weggelegd. Dat meldt Entertainment Tonight.

"Ik weet niet of ik ooit nog op tournee ga", zei Adele tegen haar fans. ,,Ik tour alleen voor jullie. Ik weet niet of het voor mij is weggelegd", vervolgde de 28-jarige zangeres terwijl het begon te regenen. Adele sluit haar tournee in de zomer af in Londen met vier uitverkochte concerten.



Gezinsuitbreiding

Haar zoon is vier jaar oud en de zangeres liet eerder doorschemeren dat ze samen met haar man Simon Konecki, met wie ze eerder dit jaar trouwde, regelmatig aan gezinsuitbreiding denkt. "Mijn baarmoeder begint te jeuken. Baby, baby, ik heb een baby nodig, roept het", grapte Adele die zei dat ze niet zwanger was en dat ook niet van plan was tot na haar tournee.