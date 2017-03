Scarlett Johansson valt op mannen die goed kunnen koken

Door: redactie

Scarlett Johansson heeft een zwak voor mannen die goed kunnen koken. Dat vertelt de 32-jarige actrice tijdens een radio-interview met comedian en presentator Howard Stern. Op de vraag met wie Johansson wel op date wil antwoordde ze: "Gordon Ramsay, die vind ik heel knap".

Johansson is op 7 maart officieel gescheiden van de Franse journalist Romain Dauriac met wie ze een dochtertje van twee jaar oud heeft. Daarvoor was ze getrouwd met acteur Ryan Reynolds.



Dochter

De actrice maakt zich echter geen zorgen dat ze geen geschikte partner meer zal vinden maar denkt vooral aan haar dochter: "Ik let wel op, ik heb een jonge dochter. Ik stel niet de eerste de beste man aan haar voor", zei Johansson.



Crush

Naast topkok Ramsay zei de Iron Man-actrice dat ze een crush heeft op topchef en presentator Anthony Bourdain. Komieken, zoals Stern, slaat de actrice liever over: "Veel komieken hebben een donkere kant. Daar heb ik nu geen behoefte aan", legde ze Stern uit.