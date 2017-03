Brooklyn Beckham wil fotograaf worden

Bewerkt door: Redactie

Brooklyn Beckham heeft besloten zich toe te leggen op fotografie. Ingewijden vertellen aan het Britse dagblad The Sun dat de zoon van voetballer David Beckham en ontwerpster Victoria Beckham, fotografie wil gaan studeren. Hij begint in september met de opleiding.

Brooklyn (rechts) en zijn ex-vriendin Sonia Ammar. © photo news.

De 18-jarige Beckham heeft een passie voor fotografie en hoopt volgens vrienden na een opleiding full-time aan het werk te kunnen gaan als fotograaf. "Als hij fotograaf wil worden, zijn droombaan, dan helpt het als hij een goede opleiding heeft", aldus een ingewijde.



Zelfstandig

Veel moeite met op zichzelf wonen zal hij niet hebben. "Brooklyn is al best zelfstandig dus hij zit er niet mee om weg van zijn familie te zijn", aldus een bron tegen de Britse krant. "Hij gaat ze natuurlijk missen maar hij is klaar voor dit avontuur."



De zoon van David en Victoria heeft al langer plannen om te gaan studeren: hij vertelde in 2015 aan Miss Vogue dat hij kunst en fotografie wilde studeren na zijn eindexamen.



Brooklyn wacht niet tot hij klaar is met studeren, hij brengt op 29 juni van dit jaar al een boek uit vol eigen fotowerk.