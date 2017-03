Door: redactie

25/03/17 - 21u57

© HLN.

video

Dina Tersago (38) is zwanger van haar tweede kindje. Dat is vanavond op Comics Station, het indoor pretpark rond populaire Belgische stripfiguren, bekendgemaakt. Dina en haar partner Wim hebben met Isak al een zoontje, die in mei twee jaar wordt. De presentatrice is vijftien weken ver en mocht meteen felicitaties van prins Laurent in ontvangst nemen na de aankondiging van het goede nieuws.