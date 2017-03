Adam Sandler mag nog vier Netflix-films maken

Door: redactie

24/03/17 - 22u27 Bron: ANP

Adam Sandler bij de première van The Do-Over. © ap.

Adam Sandler en Netflix gaan verder met elkaar. De acteur mag nog vier exclusieve films maken voor de streamingdienst, zo meldt Variety.

Het productiebedrijf van Sandler, Happy Madison, tekende in 2014 ook al een deal voor vier films. Netflix maakt nooit kijkcijfers bekend maar de eerste twee komedies, The Ridiculous 6 en The Do-Over, zijn volgens het bedrijf de twee meest geziene Netflix-films.



Sandlers volgende film Sandy Wexler komt op 14 april uit. Door met Netflix in zee te gaan is Sandler een van de eerste grote filmsterren die de bioscopen overslaat en zijn films direct de huiskamer instuurt.