'All I Want for Christmas Is You' herleeft als animatiefilm

De kersthit 'All I Want for Christmas Is You' van Mariah Carey vormt de basis van een nieuwe animatiefilm die Universal eind dit jaar voor de feestdagen uitbrengt.

Mariah is als producent nauw betrokken bij de film die ze tevens inspreekt. "Ik vind het geweldig om het verhaal van dit nummer over te brengen bij nieuwe generaties'', zegt Mariah Carey. Andere sterren die hun stem lenen aan de film zijn Branna Yde (School of Rock), Henri Winkler (Happy Days), Lacey Chabert (Mean Girls), Phil Morris (Seinfeld), Laya Hayes (Doc McStuffins) en Keiko Agena (Gilmore Girls).



'All I Want for Christmas Is You' is een kerstklassieker uit 1994 die al meer dan 14 miljoen keer is verkocht en stond eind vorig jaar nog op nummer 1 in de hitlijsten dankzij de enorme aantallen streams en downloads in aanloop naar kerst. In 2015 bracht Mariah al een prentenboek uit dat geïnspireerd was op haar kersthit. Van dit boek gingen 750.000 exemplaren over de toonbank. De kerstfilm wordt uitgebracht op dvd en Blu-ray en is ook te streamen.