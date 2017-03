"Tanja Dexters betrapt tijdens innige kus met Anthony Kumpen"

Bewerkt door: ep

21/03/17 - 07u28 Bron: Dag Allemaal

Anthony Kumpen en Tanja Dexters deelden een passionele kus enkele weken geleden. © Instagram.

"Tanja Dexters (40) heeft op een feestje in Genk een passionele kus met Anthony Kumpen (38) gedeeld en ik heb hen betrapt", dat heeft een ober vandaag in Dag Allemaal opgebiecht. Niet zo'n noemenswaardig nieuws moest de racepiloot niet met Tanja's vriendin Griet Vanhees (38) getrouwd zijn. Zij was trouwens ook aanwezig op hetzelfde event.

Enkele weken geleden waren Tanja Dexters en Anthony Kumpen uitgenodigd op het mode-event 'Genk Showt'. De ober die zijn verhaal aan Dag Allemaal deed, zegt dat hij de twee zag kussen in een kleine tent waar enkel personeel mocht komen. "Ik zag hoe Anthony en Tanja er samen vandoor gingen", aldus de man. "Samen een sigaretje roken, dacht ik. Maar niet veel later betrapte ik het duo. En het was niet gewoon een kus op de mond. Het ging er heftig aan toe, eigenlijk was het een gênant schouwspel. Erger nog: de twee beseften dat we hen konden zien, maar dat hield hen niet tegen. Pas toen ze merkten dat ze in de weg van het personeel stonden, gingen ze verder feesten."



Boze Griet

Nog aanwezig op het event: Griet Vanhees, de vrouw van Anthony. Zij was aan het werk op Genk Showt. Volgens de ober had Griet iets in de gaten na de zoensessie en heeft ze niet veel later Tanja geconfronteerd. Anthony had intussen al de benen genomen. Na die fikse ruzie is Griet ook niet lang meer gebleven. Tanja heeft het feestje afgesloten.



Atypisch huwelijk

Anthony en Griet trouwden in 2011 en het koppel heeft samen een zoontje. Het is niet de eerste keer dat er geruchten opduiken over de overspelige racepiloot. Maar volgens Anthony is er niks aan de hand, hij omschrijft zijn relatie wel als "atypisch".



Tanja is sinds haar scheiding van Miguel vorig jaar op de dool. Sindsdien had ze een relatie met de Italiaanse jetsetter Ignazio Moser, maar nu gaat ze weer als single door het leven.



De twee dames zijn ook geen onbekenden voor elkaar, in 2011 hebben Griet en Tanja samen met Lesley-Ann Poppe het meidengroepje B.A.B.E. opgericht.



Dag Allemaal heeft Tanja, Anthony en Griet gecontacteerd over het incidient, maar enkel Griet heeft gereageerd. Volgens haar is er niets noemenswaardig op het event gebeurd.



Het volledige verhaal kan je vanaf vandaag lezen in het nieuwe nummer van Dag Allemaal.