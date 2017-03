Drummer Nick Mason van Pink Floyd crasht met McLaren

Bewerkt door: jv

Drummer Nick Mason van de legendarische Britse rockgroep Pink Floyd is op een racecircuit in Groot-Brittannië met zijn peperdure racewagen gecrasht. Dat hebben Britse media gemeld.

Mason is een autoliefhebber en -racer. Hij reed zaterdag met zijn zeldzame McLaren F1 GTR uit 1966 een rondje op het circuit van Goodwood in Sussex. Maar op een gegeven moment vloog de drie miljoen pond kostende bolide van de baan. Het speeltje maaide gras, knalde tegen een rubberen muurtje en veerde terug. De 73-jarige Mason klauterde ongedeerd uit zijn bolide die licht beschadigd raakte.



De musicus is een ervaren rijder die ook al aan de 24 uren van Le Mans deelnam. Hij heeft een collectie auto's en sportwagens met onder andere een Ferrari 250GTO ter waarde van - wellicht - 25 miljoen pond.



Zijn hobby leverde Mason striemende kritiek op van de vroegere bassist en zanger van Pink Floyd, Roger Waters, met name in de titelsong van zijn album 'Amused to Death'.