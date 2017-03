Paul De Leeuw gaat samen met Linda De Mol op dieet

TK

Vandaag begint een deel van Nederland aan een nieuw dieet, onder leiding van Linda De Mol. En ook Paul de Leeuw doet mee in de strijd tegen de overtollige kilo's. Dat zegt de presentator in een filmpje op Instagram.

"De enige stok achter de deur die ik kan hebben om ook af te vallen, is om de strijd met jou aan te gaan", aldus Paul. "Dus ik dacht: ik ga ook morgen beginnen en ik ga ook mijn gewicht laten zien. Ieder keer dat jij wat post of je weegschaal laat zien, zal ik ook mijn weegschaal laten zien in de hoop dat ik ook mee afval", belooft hij.



Linda gaat ook een paar keer per week trainen met fitnesscoach Carlos Lens. Maar dat ziet De Leeuw niet zitten. "Dan word ik helemaal hysterisch, die is zo streng en zo hard. Maar ik ga wel cardio doen, dus ik denk dat jij voor mij een enorme stok achter de afvaldeur bent om mij ook te leren afvallen. Ik wens jou in ieder geval morgen erg veel succes."



De Mol begint vandaag met een vlog op haar eigen platform LINDA.tv, waarop ze zes weken lang haar afvalpoging met heel Nederland gaat delen. Linda beloofde eerder goudeerlijk te zijn en bijvoorbeeld elke week haar gewicht te laten zien. "Ik ga mijn gewicht o-ver-al terugzien. Daar lig ik best wakker van", vertelde ze eerder.