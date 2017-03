Drake schrapt Jennifer Lopez van album

TK

De romance tussen rapper Drake en Jennifer Lopez lijkt meer dan bekoeld. De Fake The Love-rapper heeft de song die hij samen met JLo opnam voor zijn nieuwe album 'More Life' geschrapt.

De 30-jarige Drake en de 47-jarige Lopez hadden eind 2016 even een romance waarbij het stel ook foto's van elkaar samen publiceerden op Instagram, al maakten ze nooit officieel bekend een relatie te hebben. De liefde bleek van korte duur, want in februari wordt Lopez gespot met basketballer Alexander "A-Rod" Rodriguez.



Drake's wraak lijkt zoet: het nummer dat hij samen met Lopez maakte is geschrapt en hij zingt een andere versie samen met zangeres Jorja Smith. Op de verschillende tracks van zijn nieuwe album is Drake opvallend open over zijn kortstondige relatie met JLo. Zo rapt hij in het nummer Free Smoke dat hij "dronken berichtjes stuurde aan JLo, een oud nummer dus kreeg ik ze terug".



En in het nummer Teenage Fever lijkt hij liefdesverdriet te hebben en rapt hij dat hij een ex-vriendin mist, vervolgens is een sample van de hitsingle If You Had My Love van Lopez te horen.