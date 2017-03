Derde restaurant van Sergio Herman opent op 31 maart de deuren

RVL

AIRrepublic, het nieuwe restaurant van Sergio Herman in Cadzand, opent op 31 maart de deuren. Reserveren voor het nieuwe restaurant kan sinds vandaag.

"Uit het aantal reserveringen blijkt dat er veel interesse bestaat om deze zaak te komen ontdekken", laat Sergio Herman weten. "De komende weken staan in het teken van het fine-tunen van de service en de gerechten. Vanaf vrijdag 31 maart verwelkomen wij de eerste gasten en als ik mag uitgaan van het enthousiasme en professionaliteit van het AIRrepublic team zullen we er met zijn allen klaar voor zijn!"



AIRrepublic wordt de derde zaak van Sergio Herman, na Pure C en The Jane. Het wordt "een laagdrempelige brasserie, gevestigd in de nieuwe jachthaven van Cadzand, waar vis, schaal- en schelpdieren worden gereserveerd." Het restaurant bevindt zich "in een modern paviljoen, met uitzicht op de zee en de haven." Naast zijn restaurants staat Sergio Herman ook nog achter de 'Frites Atelier', luxueuze frietkoten, waarvan onlangs het eerste in ons land opende.



De keuken van AIRrepublic zal zich focussen op de klassieke keuken. "Veel van de gerechten die we bij AIRrepublic serveren, hebben ooit bij mijn vader op de kaart gestaan", legt de topchef Sergio Herman uit, die het nieuwe restaurant als een eerbetoon aan zijn vader ziet, zo zei hij eerder al in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws.