Justin Bieber eet een kipje, al deze meisjes staan op zijn vingers te kijken

Sven Van Malderen

18/03/17 - 17u28 Bron: Huffington Post

© Twitter.

Vorige week maakte Justin Bieber aan een vrouwelijke fan nog duidelijk dat hij geen zin had in een foto. Zijn oproep tot iets meer respect voor zijn privacy is echter duidelijk in dovemansoren gevallen: toen de zanger gisteren in Sydney een kipje ging verorberen, stond een groep meisjes van dichtbij op zijn vingers te kijken.