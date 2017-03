André Hazes stond gisteren weer even 'live' op het podium

Door: redactie

Een levensecht hologram van André Hazes heeft vrijdagavond heel wat bezoekers van Holland Zingt Hazes weten te ontroeren in de Ziggo Dome in Amsterdam. Voor de 17.000 fans leek het alsof de in 2004 overleden zanger weer even op het podium stond.

Of zijn hologram een digitaal biertje dronk is niet duidelijk. Zeker is dat André Hazes op zijn eigen feestje was https://t.co/lYeW26xnHt pic.twitter.com/XHGzbonjro — AD.nl (@ADnl) Fri Mar 17 00:00:00 MET 2017

Martijn Fischer, die Hazes speelde in de musical en de film over zijn leven, was een van de bezoekers die diep onder de indruk was. "Het was doodeng eigenlijk. Het was echt een heel raar moment", zo reageerde hij in RTL Late Night. "Het is net tovenarij."



Ook Hazes' dochter Roxeanne reageerde in de uitzending. "Het was bijzonder heftig. We zijn heel erg bij het proces betrokken geweest maar om het dan live te zien: dat heeft heel veel impact gemaakt. Een super emotioneel moment", zei ze.



De vijfde reeks van Holland Zingt Hazes begon vrijdag. De gastartiesten zijn dit jaar Hazes' kinderen André jr. en Roxeanne, Jeroen van der Boom, Xander de Buisonjé, Willeke Alberti, Edsilia Rombley, Johnny de Mol, Anouk en Peter Beense. De komende week volgen nog vier shows. Vrijdagmiddag werd bekend dat het evenement volgend jaar opnieuw terugkeert.