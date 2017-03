Jeroen Meus: "Lang geprobeerd maar er komt geen tweede kindje"

DIETERT BERNAERS

18/03/17 - 05u00 Bron: Het Laatste Nieuws

Naar aanleiding van de start van het tweede seizoen van 'Goed Volk' sprak uw vertrouwde krant uitgebreid met Jeroen Meus. De tweede reeks is een huzarenklus gebleken voor Meus. "Tweeënhalf jaar werken aan acht afleveringen: ik denk inderdaad niet dat ik dit nog eens ga doen. Ik heb zelfs getwijfeld om deze tweede reeks te maken.

Televisie, Würst, in het najaar weer een nieuw boek: zie jij je zoon eigenlijk ooit?

"Natuurlijk, ik zie hem juist heel veel. Ik beschouw 2017 als een half sabbatjaar, want ik heb me voorgenomen alle schoolvakanties vrijaf te nemen. Ik heb eindelijk 'nee' leren te zeggen. Erik Van Looy wil dat ik meedoe met 'De Slimste Mens'? Sorry. Ik vind dat een tof spelletje, maar ik heb al eens deelgenomen en ik weet nog heel goed hoe het me opslorpte vanaf het moment dat ik 'ja' had gezegd. Je begint automatisch op dingen te letten en nutteloze weetjes te onthouden, en dat wil ik niet. Wat er nu in mijn hoofd zit, is oké, er mag dit jaar niets meer bijkomen."



Vind je jezelf een goeie papa?

"Ik kan me inbeelden dat andere ouders mij als een lousy vader zien. Ik verzet mij niet tegen evoluties. De iPad, bijvoorbeeld. Voor mij is dat de nieuwe versie van het stripalbum. Als wij vroeger wat te lang met ons hoofd in een strip hingen, riepen onze ouders: lees eens een gewoon boek! Georges en ik spelen zelfs dikwijls samen spelletjes op de PlayStation, maar hij zit zeker niet voortdurend voor een schermpje. Binnenkort gaat hij capoeira volgen en hij is ook heel expressief: zingen, dansen. Zoals het er nu uitziet, lonkt het theater, denk ik. Hij staat graag in de spotlights en heeft nul verlegenheid."



Komt er nog een broertje of een zusje?

"Het ziet ernaar uit dat het in ons geval bij één kindje zal blijven. We hebben lang geprobeerd om een tweede te krijgen, ook via ivf, maar het lukt niet. Steph en ik gaan naar de 40, we zijn die droom stilaan aan het begraven."



Laat dat sporen na?

"Ik ben heel droevig geweest. Maar gelukkig ben ik een kok, ik kan incasseren. Voor je relatie is het ook niet evident. We zijn er uiteindelijk tien jaar mee bezig geweest. Maar we zijn als koppel sterker dan ooit tevoren. We moeten onze teleurstelling zo snel mogelijk een plaatsje geven, want het is toch nog iets anders dan een kind verliezen."



Het tweede seizoen van 'Goed Volk', vanaf dinsdag 28 maart op Eén.