"Min Hee wordt Plus Hee": choreografe voor de eerste keer zwanger

Min Hee Bervoets is zwanger. Dat maakte Niels Destadsbader vanavond op zijn onnavolgbare manier bekend in 'The Band'.

Toen de presentator Min Hee toesprak, begon hij plots over "vier andere juryleden". De ontstane verwarring werd snel opgehelderd. "Binnen enkele maanden zal er heel wat veranderen, want Min Hee wordt Plus Hee: ze wordt voor het eerst mama, ze is zwanger!" Slongs Dievanongs liet daarna fijntjes weten dat ze nog altijd onbevlekt is.



Min Hee werd zelf als baby te vondeling gelegd. Op haar zeventiende reisde de choreografe voor het eerst naar Zuid-Korea om haar biologische moeder te zoeken, maar zonder resultaat. Intussen heeft ze het verdriet rond haar adoptie verwerkt.



"Ik heb het er wel heel moeilijk mee gehad, als puber zat ik met heel veel vragen", klonk het vorig jaar in Story. "Wie is mijn moeder en waarom kon ze niet voor mij zorgen? Ik heb haar niet gevonden, maar ik heb wel beseft hoe goed ik het heb en dat ik haar eigenlijk dankbaar ben. Als zij mij niet te vondeling had gelegd, had ik nooit kunnen doen wat ik nu doe. Bovendien heb ik nu een prachtige moeder... Ooit ga ik terug naar Zuid-Korea, maar dan gewoon om het land te bezichtigen."



De band met haar adoptiemoeder is erg goed, vertelt de choreografe. "Zij is mijn heldin. Ze heeft me altijd gesteund en gemotiveerd, dankzij haar ben ik zo ver geraakt. Ik kan alles tegen haar zeggen en vertrouw haar volledig. Ik weet wat ik aan haar heb en dat waardeer ik enorm. Ze is mijn biologische moeder niet, maar voor mij is ze wel mijn moeder. Mijn biologische moeder tegenkomen zou heel raar zijn. Zij is mijn mama niet."