Power Ranger de cel in voor doodslag

Ricardo Medina Jr. verdwijnt achter de tralies. De acteur, die bekend werd als de rode Power Ranger, bekende schuldig te zijn aan de dood van zijn huisgenoot in 2015, zo weet The Wrap.

De 38-jarige Medina doodde op 31 januari 2015 zijn huisgenoot Josh Sutter toen de twee ruzie kregen over een vrouw. De ex-Power Ranger greep naar zijn zwaard (!) en stak Sutter meermaals in zijn buik. Medina belde vervolgens zelf de hulpdiensten en bleef op de plaats delict tot de politie arriveerde.



De acteur werd na het incident gearresteerd, maar beweerde dat het ging om zelfverdediging. Hij werd vervolgens weer vrijgelaten, maar op 26 januari 2016 opnieuw gearresteerd na onderzoek van de recherche. De officier van justitie legde hem moord met voorbedachte rade ten laste, maar met de bekentenis van Medina is de aanklacht aangepast naar doodslag.



Op 30 maart zal de rechter een vonnis uitspreken en Medina kan tot zes jaar cel krijgen.