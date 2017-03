Kim K. vertelt voor het eerst zelf over overval in Parijs

© Screenshot.

video In het nieuwe seizoen van de realityreeks 'Keeping Up With The Kardashians', vertelt Kim voor het eerst over de overval die ze vorig jaar op drie oktober meemaakte in Parijs. De ster vertelt haar zussen Khloe en Kourtney kalm over de gebeurtenissen.

In de beelden van E! Entertainment, de zender die de show uitzendt, vertelt Kim hoe ze eerst dacht dat het haar zus Kourtney en diens vriendin was die de trap omstormde. "Ik dacht dat jullie dronken waren, dus ik riep naar jullie, maar er kwam geen antwoord."



Toen ze besefte dat er iets niet pluis was, probeerde ze nog de hulpdiensten te verwittigen. "Maar ik wist niet hoe ik het noodnummer moest bellen in een ander land, dus belde ik Pascal (haar bodyguard, nvdr.)." Toen werd haar telefoon afgenomen en werd ze op het bed gegooid. "Ik dacht echt dat dat het einde was."



In een ander fragment vertelt Kim emotioneel hoe ze overwoog om te ontsnappen, maar het uiteindelijk niet deed uit angst voor het wapen van de overvallers. "Ik kon van de trap lopen, maar zelfs als ze me niet in de rug schoten, was er nog geen garantie dat de lift op tijd zou opengaan, en dan was er geen uitweg."



De zussen vermoeden ook dat de overvallers het appartement al even in het oog hielden. "Je kon het licht zien vanop straat, en ze kwamen pas toen ik het licht uitdeed." Ze had ook al via Snapchat gefilmd hoe haar zussen nog een stapje in de wereld zouden zetten. "Ze wisten ook dat Pascal met hun meeging en dat ik alleen achterbleef. Ze zagen toen hun kans en grepen die."