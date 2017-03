Madonna op date met Franse kunstenaar

Door: redactie

Madonna is woensdag gespot op date met een mysterieuze man. Spionnen vertellen Page Six dat het gaat om de Franse kunstenaar JR.





De Like A Virgin-zangeres werd met de Fransman gezien in het exclusieve restaurant Megu in New York waar de twee dineerden in een privékamer. "Ze gedroegen zich als een stel, ze spraken en lachten met elkaar in een hoekje", vertelt een ingewijde.



De zoon van Madonna, Rocco, liep in 2014 stage bij de Franse kunstenaar. De Fransman plaatste de afgelopen tijd geregeld foto's op Instagram van de 58-jarige popster. Ook Madonna publiceerde een kiekje van het stel met de tekst: "Soms moet je je masker afzetten en alles opbiechten".



Een woordvoerder van Madonna wilde niet reageren op het nieuws.