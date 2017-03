James Cooke speelt gangster in musical

Door: redactie

16/03/17 - 11u01 Bron: Het Laatste Nieuws

© Bas Bogaerts.

James Cooke, bekend bij het grote publiek sinds hij samen met Karen Damen in 'Nieuwe Buren' zat op Vijf, staat deze zomer op de set van de musicalkomedie 'Kiss Me, Kate'.

Samen met Bert Verbeke, die we nog kennen uit 'Thuis', speelt hij een gangsterduo. James was eerder al te zien in 'Daens' en '14-18'. De andere rollen zijn voor onder meer Jan Schepens en Goele De Raedt.



'Kiss Me, Kate' is een hilarische Broadway-klassieker - ergens tussen 'Shakespeare In Love' en 'Sex and the City' - die meer dan 2.000 voorstellingen lang te zien was in New York en Londen. In Vlaanderen zal hij te zien zijn aan het Donkmeer in Berlare. Er wordt gestart op 18 augustus en er staan al 12 voorstellingen gepland. Tickets op www.festivaria.eu.