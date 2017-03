'Belle en het Beest': exclusief interview met Emma Watson

Kristien Gijbels Morato

Twaalf jaar lang vertolkte Watson met verve de rol van de betweterige magiestudente Hermelien Griffel, maar na haar achtste en laatste 'Harry Potter'-film was het hoog tijd om eventjes op adem te komen: "Ik heb me daarna lang afgevraagd wat ik nu precies met mijn leven wilde doen. Ik was bang dat geen enkele regisseur me nog zou willen en dat het publiek me beu gezien was", geeft ze beduusd toe tijdens ons interview.

Watson besloot uiteindelijk om haar acteercarrière op een lager pitje te zetten zodat ze kon gaan studeren. "Het was voor mij super belangrijk dat ik naar de unief ging en ik heb mijn studies ook altijd heel serieus genomen. Ik moest er gewoon tussen uit."



Vijf jaar later behaalde ze haar Bachelor in Engelse Literatuur aan de gerenommeerde universiteit van Brown in het Amerikaanse Providence. Van zodra haar diploma aan de muur hing, lagen de wegen naar Hollywood weer wijd open. "Ik was nog voor het succes van 'Harry Potter' een grote fan van de boeken, en dat ik nu opnieuw in de huid van één van mijn grootste heldinnen mag kruipen, is bijzonder uniek. Het voelt aan als twee keer de loterij winnen."



Haar nieuwste film 'Belle en het Beest' maakt nog voor de wereldwijde release heel wat tongen los, en dan wel omdat LeFou - de sidekick van schurk Gaston - homo blijkt te zijn. In België kijken we daar al lang niet meer van op, maar sommige landen - waaronder Rusland - zijn minder blij met de geaardheid van het Disneypersonage. "Homopropaganda", klinkt het uit de mond van notoir antihomopoliticus Vitaly Milonov.



Watson zegt dat het om een storm in een glas water gaat: "De film vertegenwoordigt de diversiteit van elke gemeenschap, en dat kan ik als actrice alleen maar toejuichen. Iedereen verdient het om op het scherm te komen. Ik raad iedereen aan om de film eerst zelf te gaan zien en om dan pas een mening te vormen. Wat de voorbije weken (over LeFou) geschreven werd, komt van mensen die de film nog niet hebben gezien. Bekijk het en kom dan pas tot conclusies." Lees ook Emma Watson zag eruit als een levensechte prinses tijdens première 'Beauty And The Beast'

Looks © photo news. Verder zien we hoe Belle verliefd wordt op het Beest, die niet meteen moeders mooiste is. Watson is er van overtuigd dat ze ook in het echte leven op 'een minder mooi iemand' verliefd zou kunnen worden: "Absoluut!", klinkt het zonder verpinken. "Het is natuurlijk gemakkelijk om voor een knappe bink te vallen, maar dat 'wow'-effect is vaak ook heel snel weer weg. Looks zijn dan wel leuk meegenomen, toch kun je pas écht van iemand beginnen houden wanneer je dezelfde normen en waarden deelt, goede gesprekken met elkaar kunt voeren en je van elkaar kunt leren. Dat is pas echte liefde." Maar daten wanneer je zo bekend bent als Watson, is bijlange niet evident: "Ik ga daarom altijd eerst op mijn instinct af, want ik heb de mensen gelukkig vaak heel snel door."





Huismus Watson moest door haar bekendheid ook veel opgeven, en dat doet af en toe pijn: "Ik vind het enorm belangrijk dat mijn privéleven gerespecteerd wordt en dat ik een zo normaal mogelijk leven kan leiden. Ik wil niet achter tralies of hekken wonen. Doe mij maar een rustige gemeenschap waar ik gewoon mezelf kan zijn."



Maar een gezellig dagje shoppen op de Champs-Élysées, een terrasje op de Grote Markt of een selfie op Times Square zonder achterna gezeten te worden, dat zit er helaas niet meer in: "Toeristische trekpleisters zijn inderdaad nogal moeilijk voor mij. (lacht) Maar ik heb de voorbije jaren toch een heleboel wandeltochten kunnen doen en ik ben zelfs ook al een keertje op safari geweest."



"Ik ga graag ver buiten de stad op pad. Ik blijf regelmatig bij vrienden slapen of ik huur een huisje. Je weet pas echt hoe het voelt om ergens te leven wanneer je in iemand zijn huis hebt geslapen. Hotels zijn allemaal hetzelfde. Ze geven me het gevoel alsof ik in eender welke stad kan zijn, en dat vind ik maar niks."



Hoewel ze graag op vakantie gaat, is het volgens haar echter nergens beter dan thuis: "Ik ben een huismus die zich regelmatig van de buitenwereld moet terugtrekken. Ik ben eigenlijk heel verlegen. Ik dacht als kind dat er serieus iets scheelde met mij, totdat ik eindelijk doorhad dat ik gewoon erg introvert ben. Ik heb heel veel tijd voor mezelf nodig, want dat is de enige manier waarop ik mijn batterijen opnieuw kan opladen. Wanneer ik niet genoeg alleen ben, dan raak ik na verloop van tijd buitengewoon geïrriteerd. Ik lees het liefst van allemaal een boek terwijl ik in mijn eentje in mijn huis rondhang."