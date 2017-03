De race naar perfectie loopt Karen Damen niet langer alleen

Door: redactie

15/03/17 - 05u00

Goedele Liekens en Karen Damen. © SBS Belgium..

Karen Damen laat zich voor het tweede seizoen van 'Perfect' opnieuw de les spellen door de boekjes. Maar ze staat niet langer alleen in haar strijd tegen slechte leefgewoonten. Samen met Goedele Liekens, Niels Albert, Gilles Van Bouwel en John Crombez bereidt ze zich voor om de 20 kilometer van Brussel uit te lopen. 'Perfect 2' zal nog dit voorjaar op VIER te zien zijn.

Ze kreeg ruim dertig jaar geleden het kroontje van Miss België op haar weelderige krullenbol geplaatst, en bouwde nadien een straffe carrière uit als tv-presentatrice en seksuologe. Een intens leven, dat sporen naliet bij Goedele Liekens (54). En dus komt 'Perfect 2', waarin ervaringsdeskundige Karen Damen (42) samen met vier collega-BV's aan een gezonder, strakker en beter werkend lijf wil werken, als geroepen.



De uitdaging die ze aangaan is niet min. Samen met ex-veldrijder Niels Albert (31), ex-Mol Gilles Van Bouwel (28) en sp.a-voorzitter John Crombez (43) zullen Goedele en Karen twee maanden lang een strak trainingsschema volgen om zich voor te bereiden op de 20 kilometer van Brussel. Veel tijd is er niet, want de loopwedstrijd vindt plaats op 28 mei.



Frieten & wijn

Vorige week al zijn de kandidaten aan fysieke en mentale tests onderworpen. Net zoals Karen deed toen zij in 2015 startte met de reeks. Bleek dat de toen 40-jarige Damen de fysieke leeftijd van een 60-jarige had, met een veel te hoog vetpercentage. De oefensessie die Goedele Liekens nu voor de voeten kreeg geworpen, bleek ook geen groot succes. Niet moeilijk als je weet dat ze nog nooit heeft gesport, af en toe gaan skiën niet meegerekend. Haar grootste 'guilty pleasures' blijken bovendien frieten en wijn te zijn. En ook haar andere slechte voedingsgewoontes zullen worden aangepakt. Weg met opwarmmaaltijden, bijvoorbeeld. Weg met snoep en chips. De grote opdracht is discipline kweken op sport- en eetvlak. En dat voor een antwoord op de vraag of we van al die gezondheidshypes ook echt gelukkiger worden.



Recht uit Instagram

"De tweede reeks van 'Perfect' borduurt verder op het succes van ons eerste experiment, waarbij ik ontelbare tips uit alle mogelijke magazines ging uittesten. Twee maanden lang liet ik me begeleiden door gezondheidsgoeroes, timemanagers, sportcoaches en andere deskundigen", zo blikt Karen terug. "Ik liet me volledig gaan in disciplines als bikramyoga, burlesquedansen, mindfulness en crossfit. Het ene al gekker en leuker dan het andere. En sommige met resultaat, andere dan weer niet. Het maakte me in elk geval 2.570 euro lichter. De twaalf kilo lichaamsgewicht verloor ik later pas."



Dé hamvraag bij al dat gesport en gezond zijn is of perfect zijn ook écht perfect is? "Ja, ik ben bewuster gaan eten. Ik ben consequenter gaan sporten, en ik streef naar een goede versie van mezelf. Maar ik weet ook als de beste dat ik er nog lang niet ben. Toch niet als ik de boekskes moet volgen en geloven", lacht Karen. "En ook al omdat we vandaag, nog meer dan een paar jaar geleden, om de oren worden geslagen met meisjes die recht uit Instagram gestapt lijken. Met slecht nieuws over alcohol, voeding, stress en, sinds kort, met strakke mannenlijven. Bierbuiken zijn uit, het sixpack is in."



Niels, Gilles en John zijn dus gewaarschuwd...