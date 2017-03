"Hoe noem je een blondje dat op haar hoofd staat?": Adele tapt vuile moppen tijdens stroompanne

Maxime Segers

video Een stroompanne tijdens een concert? Daar weet Adele wel raad mee. In plaats van haar optreden stil te leggen, bleef de Britse superster op het podium staan en begon ze het publiek te vermaken door spontaan een aantal moppen te tappen.

"Zal ik jullie een van mijn smerige grapjes vertellen, ondanks alle kinderen hier?", trapte de 28-jarige zangeres af. "Hoe noem je een blondine die op haar hoofd staat? Een brunette met een slechte adem!" Nadat het publiek in lachen uitbarstte, overhandigde ze haar microfoon aan een fan. Ook hij mocht één van zijn grappen laten horen. "Heb je gehoord van het nieuwe restaurant op de maan? Blijkbaar is het eten geweldig, maar er is geen 'atmosphere'", grapte hij. Na ongeveer vijf minuten lachen, gieren en brullen verontschuldigde de zangeres zich voor de stroomstoring. Het kwam niet door kortsluiting in de Australische stad, maar door een fout met een stekker van één van haar instrumenten. "Dank jullie wel voor jullie geduld en bedankt dat ik wat vreselijke grapjes mocht ophangen."

Omdat de diva nog wat tijd over had, besloot ze ook nog één van haar geheimen te onthullen. "Het klopt inderdaad dat ik voor aanvang van de show in een geheime kist door de de concertzaal word gereden. En ik dank God dat de Australische pers dat heeft ontdekt, want ik ga nooit meer in die 'f*cking box'!", vertelde ze het publiek.



"Ik heb 112 shows gedaan in die doos en het was een nachtmerrie! Deze keer wisten jullie al dat ik er in zat, dus voortaan loop ik gewoon de zaal in", sloot ze het moment af.