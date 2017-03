Victoria Beckham kan wel degelijk lachen in het openbaar!

© photo news.

Victoria Beckham (42) lijkt het charmeoffensief van haar man David een handje - of liever: een tandje - toe te steken. De Britse socialite werd in New York zowaar betrapt op een heel erg zeldzaam moment: ze lachte haar hagelwitte tanden helemaal bloot! En dat in een op het eerste gezicht spontane opwelling. Of was het toch een doordacht manoeuvre om haar al meer dan 20 jaar klassieke pruilmondje even in de koelkast te steken?