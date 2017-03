"Steve Tielens dook ook al in bed met Trisha"

TK

Er blijven maar verhalen opduiken over het liefdesleven van zanger Steve Tielens, die het naar verluidt niet al te nauw neemt met zijn huwelijkse trouw. Niet alleen klapte zijn 'stalker' al uit de biecht, maar nu doen getuigen in Dag Allemaal ook een boekje open. "Hij deed het met Trisha op de parking van een horecazaak", klinkt het daar.

Vorige week raakte bekend dat Steve een klacht indiende tegen een mannelijke stalker, die volgens hem verliefd was geworden en hem lastig viel. De 'stalker' beet echter van zich af en vertelde dat het net Steve was die hem aan het lijntje hield om geld af te troggelen.



Ook in Dag Allemaal gaat de man, die Mike heet, daar dieper op in, en beweert dat er zelfs seksueel contact was tussen hen: "In de sauna. Ik had voor hem een tienbeurtenkaart gekocht. We spraken daar af, om intiem te kunnen zijn. We hadden voordien al gekust, in een bos niet zo ver van zijn huis. Maar in de sauna konden we een stapje verder gaan. En de eerste keer... Goh, hoe zeg ik dit proper? Steve raakte al snel, euhm, in opgewonden toestand. Hij vroeg me om zijn edele delen te betasten, en hij deed bij mij hetzelfde."



Slippertje in beeld

Dat Steve het niet zo nauw neemt met zijn huwelijksgeloften, wordt al langer gefluisterd in het showbizzmilieu. Zo gaat hij iets te familiair om met zijn vrouwelijke fans. "Ik ben bevriend met een ander slachtoffer van hem, een dame. Zij heeft net hetzelfde meegemaakt als ik", aldus Mike.