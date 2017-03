Op deze hoogst ongewone manier laat Adele zich door concertzaal rijden

Suzanne Borgdorff

12/03/17 - 19u22 Bron: AD

Een ritje in de zwarte box zou Adele bezweet doen aankomen. © afp / YouTube.

video Superster Adele (28) lijkt een bizarre manier te hebben gevonden om zich voor aanvang van haar concerten geruisloos naar het hoofdpodium te begeven, zonder dat haar fans ook maar iets doorhebben. Volgens Britse media laat de diva zich vervoeren in een zwarte kist op wieltjes, die zo ontworpen is dat ze er een aantal minuten in kan zitten.

The Sun en The Daily Mail beroepen zich op een zogenoemde insider die het geheim van Adele vandaag onthulde. "Ze zit in een kist die haar van haar kleedkamer dwars door het publiek naar het podium brengt."



In een filmpje dat op YouTube verscheen, is te zien hoe een legertje beveiligers een grote box - die normaal gesproken gevuld zou zijn met muziekapparatuur - richting een donker gordijn wordt gereden. Het ding is van zo'n formaat dat er een persoon in past. Aan de bovenkant zijn met tape twee ventilatieroostertjes gemaakt. Het zou de perfecte manier voor Adele zijn om zo ongezien en zonder gegil van haar duizenden fans het ronde toneel midden in de stadions te doen bereiken. Lees ook Paniek! Adele vlucht voor mug tijdens concert

