Miley Cyrus stiekem getrouwd?

An Janssen

11/03/17 - 14u27 Bron: Daily Mail

© anp.

Zijn Miley Cyrus (24) en Liam Hemsworth (27) getrouwd? De geruchtenmolen draait weer op volle toeren nadat Mileys vader een foto van de zangeres in witte jurk deelde met de wereld.

"Ik ben zo gelukkig dat jij zo gelukkig bent", schreef Billy Ray Cyrus vrijdagochtend op Instagram. Bij het bericht plaatste hij een foto van zijn bekende dochter, stralend in een witte jurk. De fans van het koppel reageren alvast laaiend enthousiast op het bericht en ook Amerikaanse media speculueren volop over een geheim huwelijk.



Miley en Liam leerden elkaar kennen tijdens de opnames van de film 'The last Song' in 2009. In 2012 waren ze verloofd maar een jaar later was de breuk een feit. Vorig jaar werd Miley terug gespot met haar verlovingsring. In oktober liet de zangeres nog weten dat zij en Liam terug trouwplannen hadden.