Frans Bauer 25 jaar samen met vrouw "zonder één ruzie"

Door: redactie

10/03/17 - 23u50 Bron: ANP

© anp.

Frans Bauer en zijn vrouw Mariska hebben dit jaar wat te vieren. Ze zijn al 25 jaar bij elkaar, zonder ook maar één ruzie, zegt Bauer trots.

"Echte ruzie hebben we nog nooit gehad", vertelt Frans aan het Nederlandse Shownieuws. "Natuurlijk hebben wij ook wel eens een meningsverschil. Dat gaat er dan vaak over dat ik nee zeg en hij ja", vult Mariska aan.



Frans geeft toe dat hij ook wel eens een baaldag heeft, "maar dat is weer wat anders", zegt hij.



Volgens Mariska is 25 jaar "al wel heel lang als je erover nadenkt". "Vind je dat Maris? Voor mij is het allemaal net gisteren", vindt Frans.



De Nederlandse charmezanger moest een kwarteeuw geleden wel flink zijn best doen om Mariska voor zich te winnen. "Ik moest er wel het een en ander voor doen. De aanhouder heeft gewonnen," zegt hij.



Ook na 25 jaar zijn Frans en Mariska, die volgend jaar tien jaar getrouwd zijn en vier kinderen hebben, nog steeds dolgelukkig. Het geheim van hun huwelijk? Veel samen doen. "We zijn gewoon echt elkaars beste maatjes", zegt Mariska. "Als hij niet aan het zingen is of gewoon thuis is, ben ik ook gewoon thuis. Dus wij zijn bijna 24 uur per dag samen."