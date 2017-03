Sergio Herman maakt dinsdag rentree in 'Mijn Pop-Up': "Ik wil er zijn voor de kandidaten"

Door: redactie

Nog geen twee weken nadat Sergio Herman en zijn vrouw Ellemieke hun zoontje Josha net voor de geboorte verloren, gaat hij opnieuw aan de slag als jurylid in 'Mijn Pop-uprestaurant'. "Zo snel mogelijk de draad weer opnemen is een goede manier om je verdriet te verwerken", zeggen experts.

Dinsdag is hij weer te zien in 'Mijn Pop-uprestaurant'. Een beslissing die hij in samenspraak met zijn gezin heeft genomen. "Ik wil mijn taak als jurylid afmaken en er zijn voor de kandidaten", licht Sergio toe. "Hen begeleiden en hun traject tot een goed einde brengen is voor mij van groot belang. Ik doe 'Mijn Pop-uprestaurant' ontzettend graag en het is voor mij een uitlaatklep in deze moeilijke periode."



En dus gaat Sergio, samen met collega-juryleden Gert Verhulst en Sepideh Sedaghatnia in de volgende aflevering weer op pad in Antwerpen en Kortrijk. Daar zullen ze telkens een ster uitreiken aan één duo dat hen het meest kan overtuigen en de grootste groei heeft doorgemaakt.



Herman pikt de draad al na een kleine twee weken weer op. Onlangs trok ook Thomas Buffel kort na het overlijden van zijn vrouw opnieuw het voetbalshirt aan. En het bakkersgezin uit Dilbeek, dat hun kindje verloor nadat het in een deegmachine terechtkwam, opende na enkele dagen alweer de winkel. Drie recente, diepmenselijke drama's waarbij de nabestaanden telkens op dezelfde manier reageerden: zij beslisten om de moed bij elkaar te rapen en voluit aan de slag te gaan.



