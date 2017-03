Dochter Paul Michiels wordt gezicht van modecollectie

Door: redactie

Maxine (24), de dochter van Soulsister-zanger Paul Michiels en zijn ex Linda Peeters, zal de nieuwe collectie showen van Maison Tylaine.

Tylaine Van den Broeck kennen we nog van het VTM-programma 'De Designers' uit 2010. Net als zij komt Maxine uit Heist-op-den-Berg. In het dagelijks leven is ze paardentrainster en lesgeefster. Ze doet aan rodeo en neemt deel aan wedstrijden over de hele wereld. Dit jaar neemt ze voor de vierde keer deel aan het wereldkampioenschap in Panama. Maxine staat ook af en toe met haar vader op het podium en zingt in verschillende bands. Nu zet ze dus haar eerste stappen in de mode.