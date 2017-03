Gert Verhulst is voorlopig zijn maatje kwijt: "Het drama van Sergio is niet te bevatten"

MARK COENEGRACHT

9/03/17 - 05u00

Sepideh en Gert doen het jurywerk voorlopig even zonder Sergio. © VIER.

Gert Verhulst is voorlopig zijn maatje kwijt in 'Mijn pop-uprestaurant'. Het persoonlijke drama dat Sergio Herman en zijn echtgenote Ellemieke vorige week trof, zorgt ervoor dat de topkok zich even als jurylid heeft teruggetrokken. Gert en Sepideh moeten het nu een tijdje met z'n tweeën doen.

"Het drama dat Sergio is overkomen is niet te bevatten. Het is uiteraard erg persoonlijk, maar we voelen met z'n allen heel erg mee. Dat hij voorlopig even niet meer opduikt in 'Mijn pop-uprestaurant' is niet meer dan normaal, vind ik", zo reageert een aangeslagen Gert Verhulst. Sergio Herman en zijn vrouw Ellemieke Vermolen verloren vorige week hun derde zoontje vlak voor de geboorte. "Sergio is voor ons een unieke kok met een fantastisch zicht op de zaken", aldus Verhulst. "Ik ben een buitenstaander. Ik profileer me in 'Mijn pop-uprestaurant' niet als de professionele kenner en ook niet als Gert, de baas van Studio 100 die eens komt proeven. Maar wel als Gert, de klant die op bezoek komt."



Cru, maar correct

"Ik kijk dus of de mensen die me ontvangen me goed soigneren. Ik heb dan wel 120 privélessen gehad in 'De Garde van Gert' op onze kookzender Njam!, maar ik ben zeker geen chef-kok, en ik run ook geen restaurant. Ik overschouw alles zoals een gewone klant dat zou doen. Met één hoofdvraag: krijg ik waar voor mijn geld?



