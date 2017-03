Shannen Doherty (45) is voor het eerst sinds haar kankerkuur in het openbaar verschenen en ze stráálde

Koen Van De Sype

video Actrice Shannen Doherty (45) heeft voor het eerst een publiek optreden gemaakt sinds ze haar behandeling tegen kanker achter de rug heeft. Amper een week na haar laatste bestraling was ze gastvrouw op een gala van de Animal Hope & Wellness Foundation. "Ik voel me goed", klonk het.

Doherty - die bekend werd door de series 'Beverly Hills 90120' en 'Charmed' - maakte in augustus 2015 bekend dat ze aan borstkanker leed. Toen de tumor was ontdekt, in maart van dat jaar, bleek hij echter uitgezaaid te zijn naar haar lymfeklieren. Ze onderging een borstamputatie en besloot haar dappere strijd tegen haar ziekte te tonen op haar Instagramaccount. Angsten Duizenden volgers konden daar zien hoe ze chemo kreeg, haar haren verloor en zich miserabel voelde na elke behandeling. Maar ook hoe ze zich niet liet doen en zelfs ging sporten om zich beter te voelen. Ook de bestralingen die daarop volgden, documenteerde ze. Haar angsten en haar hoop.

Vorige week kreeg ze de laatste radiatiesessie en nu verscheen ze voor het eerst weer in het openbaar. En ze zag er geweldig uit, met haar trendy kort kopje. "Ik voel me eigenlijk gezegend", vertelde ze onlangs nog aan Entertainment Tonight. "Kanker heeft me gek genoeg ook enkele ongelofelijke kansen geboden. Ik ben nu meer mezelf dan ik ooit was en ik durf me ook kwetsbaarder op te stellen. Mijn huwelijk was altijd sterk, maar het is nu nog duizend keer sterker. Ik zou dit niet gekund hebben zonder de steun van mijn man (fotograaf Kurt Iswarienko, red.)."