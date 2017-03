En plots hang je als ramenlapper oog in oog met Kylie Minogue

Sven Van Malderen

7/03/17 - 22u51 Bron: Daily Mail

© getty.

Hoog in de lucht bengelen en plots oog in oog staan met Kylie Minogue? Voor deze ramenlapper werd het een werkdag om nooit meer te vergeten.

My #Sydney welcome was even friendlier than usual.....hah!! ‍♀️‍♂️ pic.twitter.com/phslzdXjtg

De popster maakte er zelf ook een uniek moment van door met hem achter het glas te poseren. "De ontvangst in Sydney was zelfs nog vriendelijker dan gewoonlijk. Leuk om je te ontmoeten", schreef ze op haar Twitterprofiel. Minogue is in Australië om haar eerste brillencollectie -exclusief uitgebracht door Specsavers- te promoten.



Vorige maand viel haar verloving met de negentien jaar jongere Joshua Sasse nogal bruusk in het water. Naar verluidt zou de acteur haar bedrogen hebben met een collega op de set van de dramareeks 'No Tomorrow'.



"Het zijn interessante maanden geweest, op creatief vlak kan ik daar geweldig mijn ding mee doen", zei ze tijdens een persconferentie in haar hotel. "Ik wil liefde verspreiden, daar zal mijn nieuw album ook over gaan."



Voor het eerst werkt Minogue samen met platenlabel BMG. "Het is een tijdje geleden, maar nu ga ik er met frisse energie weer tegenaan."