Glenn van Get Ready geeft relatie met Petra toe

Door: redactie

7/03/17 - 11u04 Bron: Dag Allemaal

© Warner Music/Noortje Palmers.

Nu de jongens van Get Ready een nieuwe comeback plannen, zou een mens al eens durven vergeten dat de groep al 21 jaar bestaat. Een hoop is gebeurd in die twee decennia, en daarom blikken de jongens in Dag Allemaal terug op hun geschiedenis. Onder meer over de geruchten dat een van hen iets zou hebben gehad met zangeres Petra.

Toen er in hun succesperiode geruchten opdoken dat Glenn een affaire met zangeres Petra beleefde, werd ze meteen door de fans tot aartsvijand nummer één verklaard. Echt bevestigd werden de geruchten echter nooit, tot nu. "Petra en ik kwamen meer dan gewoon goed overeen, ja. En we hebben weleens gekust. Maar ik was in die periode eigenlijk met Koen. Ik wist nog niet goed of ik op mannen of op vrouwen viel", vertelt Glenn.



Koen zegt dat hij in die periode veel 'afgebleit' heeft. "Het was de periode dat de gsm's stilaan opkwamen. Op het schermpje van Glenn verscheen altijd: '007'. Ik dacht dat het een foutmelding was en zei tegen Glenn: 'Ge moet die gsm laten repareren.' Maar die '007' blééf maar terugkomen en Glenn deed heel geheimzinnig. Dus werd ik achterdochtig."



"De aap kwam uit de mouw toen er een album uitkwam van Petra. 'Als ik droom', een heel emotioneel nummer, was opgedragen aan Glenn. Er stond: '007, ik zie je graag'. Die twee hadden dus echt wel iets met elkaar, al weten alleen zij hoe innig hun relatie is geweest."