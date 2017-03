Zoontje Sergio Herman en Ellemieke overlijdt vlak voor geboorte

Suzanne Borgdorff

Het derde kindje van Ellemieke Vermolen (40) en Sergio Herman (46) is vorige week vlak voor de geboorte overleden. Een woordvoerder van de twee laat weten dat ze intens verdrietig zijn. Ellemieke was in verwachting van een jongetje.

"Het is nog te vroeg om dit onmenselijke verlies te beschrijven en te verwerken, daarom verzoeken zij hun privacy te respecteren in de komende zware periode die hen te wachten staat'', luidt de verklaring. Daarin is ook te lezen dat familie en naaste vrienden een grote steun voor Ellemieke en Sergio zijn.



De begrafenis van de baby zal binnenkort plaatsvinden in besloten kring.



Foodblogger Ellemieke, die haar derde zwangerschap in september via Instagram wereldkundig maakte, en kok-restaurateur Herman hebben al twee zoons, Noah (7) en Zenna (5). Ze trouwden in 2008.