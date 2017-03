Mallorca in de lift voor tweede verblijven

Door: redactie

Wie nog iets wil verdienen op een tweede eigendom in Spanje, moet zich tot de eilanden wenden en niet langer tot de costa's volgens Azull, Belgisch marktleider in Spaans vastgoed. Vooral Mallorca is in trek. De vraag naar vakantiehuizen steeg daar het voorbije jaar met 6 procent en naar verwachting zullen de vastgoedprijzen op het eiland dit jaar met 10 procent stijgen. Anders dan aan de costa's, waar door veel bouwprojecten en de vastgoedcrisis, een overaanbod heerst.

"Wie wil kopen op de drukke plaatsen op het Spaanse vasteland moet dat vooral doen wanneer hij daar zelf graag regelmatig een vakantie houdt, maar niet meer om winst te maken met de verhuur van een woning of appartement", zegt Marleen De Vijt, CEO van Azull. "Met vaste kosten meegerekend en de Spaanse taks op huurgelden blijft er niet veel meer over. In Mallorca is het aanbod beperkter en blijft er nog een rendement over van 5 à 6 procent op een investering. Voor het betere vastgoed is Mallorca sinds een tijdje zeer populair ook in België. De temperaturen zijn daar zeer aangenaam en in tegenstelling tot Ibiza - waar door een hype de prijzen door het dak schieten - is er op Mallorca het hele jaar door wel wat te beleven. Door de crisis op het vasteland zijn veel projectontwikkelaars verhuisd naar Mallorca en daar valt nu voor een prijs die schommelt rond 300.000 euro wel wat fraais te kopen."



Villa van filmster Micheal Douglas te koop

Wie een budget heeft dat véél ruimer is, kan nu ook de villa van filmster Michael Douglas eens gaan bezichtigen op het eiland. Het 19de eeuwse landgoed biedt Azull samen met het Britse veilinghuis Sotheby's aan. De verkoopprijs is alleen op aanvraag te verkrijgen. "Maar reken toch maar snel op enkele tientallen miljoenen euro's", zegt De Vijt. "We weten dat een aantal Belgen op zoek is naar het soort panden zoals dat van Michael Douglas. We zullen hen de villa dan ook binnenkort in alle discretie aanbieden."