Adele voorkomt ongeluk tijdens optreden

Het had weinig gescheeld of Adele was van het podium gevallen tijdens een optreden in de Australische stad Brisbane. De Britse zangeres trad zaterdagavond op in The Gabba, een groot cricketstadion. Tijdens het zingen van de hit 'Hello' viel Adele bijna van een trap af. Ze wist zichzelf ternauwernood op de been te houden. Dat meldt The Mirror.