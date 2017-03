Dochtertje voor Natalie Portman

Door: redactie

Natalie Portman is bevallen van een meisje. De actrice zette haar tweede kind vorige week woensdag, op 22 februari, op de wereld. Dat meldt E! Online vrijdag. Het meisje kreeg de naam Amalia.





De 35-jarige Portman maakte in september bekend dat ze in verwachting was. Ze verscheen destijds met een duidelijk zichtbaar buikje op de rode loper van het filmfestival in Venetië. Portman en haar man Benjamin Millepied zijn al ouders van Aleph, hun inmiddels vijfjarige zoon.



Vanwege haar zwangerschap moest Portman een aantal belangrijke filmgala's laten schieten. Zo maakte de actrice vorige week nog kans op een Oscar voor haar rol in Jackie. Ze moest echter vanuit huis toekijken hoe Emma Stone er met de prijs voor beste actrice vandoor ging.