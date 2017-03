Auto en caravan Bassie en Adriaan staan te koop

Eric Oosterom

3/03/17 - 16u33 Bron: AD.nl

© Marktplaats.

video Vriendjes en vriendinnetjes opgelet: voor 1.500 euro rij je binnenkort in de auto van culthelden Bassie en Adriaan. Althans, een goede kopie. De caravan zit bij de prijs inbegrepen.

De set, die momenteel voor 1.500 euro te koop staat, wordt aangeboden door Mijts Caravans & Campers uit het Nederlandse Heerhugowaard. Het bedrijf ging in december failliet. Bieden kan nog tot en met maandag. De échte auto en sleurhut zijn overigens komende zomer voor het grote publiek te bekijken in Vlaardingen. De kindervrienden exposeren dan in familietheater Flamingo, al had het stel liever in museum Vlaardingen gestaan.



Het telefonisch bod van onderstaande baron werd alvast niet weerhouden. "Drommels, drommels en nog eens drommels!"