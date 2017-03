Ed Sheeran gooit nieuwe album volledig op YouTube

Door: redactie

Fans hebben er ruim tweeënhalf jaar op moeten wachten, maar vandaag is het eindelijk zover. Singer-songwriter Ed Sheeran brengt vandaag zijn de langverwachte plaat ÷ (uit te spreken als Divide) uit.

Aan de comeback van Sheeran ging een uitgekiende campagne vooraf. Een jaar lang leek het alsof de Brit vrijwel compleet van de aardbodem was verdwenen. De zanger nam uitgebreid de tijd om te reizen en te werken aan het album en liet daarbij werkelijk niets meer van zich horen.



In december kregen de fans dan eindelijk de eerste tekenen van leven te zien van Sheeran en daarmee begon het grote speculeren. Hoe lang zou het nog duren? Begin januari kwam daar het verlossende antwoord: in maart zou het derde studioalbum van Sheeran verschijnen. Tegelijkertijd werden niet één maar twee singles uitgebracht: Shape of You en Castle on the Hill.



Naast Shape of You en Castle on the Hill volgden de afgelopen weken nog twee voorproefjes: de ballad How Would You Feel (Paean) en Eraser, waarin Sheeran zijn rapkunsten toont. En nog heeft hij nog niet het beste van ÷ laten horen.



"Als je het album hoort, denk je: ja, hij had gelijk", zei Sheeran vorige week in RTL Late Night. Het uitbrengen van Shape of You en Castle on the Hill lagen volgens hem voor de hand. "Het zijn lekkere radiosongs. Maar de beste nummers komen nog." En die kan je overigens allemaal online beluisteren, want Sheeran zette alle nummers van het album ook op zijn YouTubekanaal.