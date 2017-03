Deze rotopmerking kreeg Lisa 'Phoebe' Kudrow op de set van Friends

Door: redactie

Het leven van een actrice gaat niet altijd over rozen. Ook in die sector krijgen dames te maken met vooroordelen, een glazen plafond en seksistische opmerkingen. Lisa Kudrow kan ervan meespreken.

De actrice, die altijd herinnerd zal worden als Phoebe, is intussen 53. Tijdens een interview voor haar nieuwe film 'Table 19' verklapte ze nog enkele details over haar Friends-tijden. En hoe ze ooit een echte rotopmerking te verwerken kreeg van een gastacteur.



"Het gebeurde op de avond van de echte opnames, nadat ik al een hele week met hem gerepeteerd had zonder make-up. En die avond was ik natuurlijk helemaal opgedoft voor de opnames. 'Oh wow', zei hij. 'NU ben je - mag ik het zeggen? - fuckable."



Lisa wilde niet verklappen wie de seksistische opmerking had gemaakt, maar wilde wel kwijt dat het zeker niet Charlie Sheen is, die ook een gastrolletje in Friends vertolkte. Een Friendsre├╝nie ziet ze trouwens ook niet echt zitten. "Waar zou het over gaan? De charme van de show was dat het allemaal twintigers waren die hun eigen familie vormden. Nu hebben ze allemaal een eigen gezin, dus wat zouden we kunnen brengen?"