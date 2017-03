Graceland heeft er een attractie bij

Door: redactie

Het woonhuis-museum van de overleden zanger Elvis Presley heeft sinds gisteren een nieuwe attractie. Tegenover landgoed Graceland is een miljoenencomplex gebouwd waar fans een expositie kunnen bezoeken met kleding, gitaren en auto's van de zanger.

Het 45 miljoen dollar kostende gebouw is deel van een uitbreiding waarbij vorig jaar ook een hotel is gebouwd. De zanger overleed veertig jaar geleden op 42-jarige leeftijd en zijn huis in Memphis is een bedevaartsoord voor fans.



Ex-vrouw Priscilla Presley (71) knipte het lintje door voor de opening van het nieuwe complex waarin ook winkels, restaurants en een theater zijn ondergebracht. "Je krijgt het hele scala te zien van wie Elvis Presley was", zei ze bij de opening. "Je kunt een beetje deel worden van zijn leven en zien waar hij van hield en wat hij verzamelde."



Eerder werden Presley-tentoonstellingen in een verouderd bezoekerscentrum gehouden. Bezoekers betalen 57.50 dollar voor toegang tot Graceland. In Gladys' Diner kunnen ze een jaren vijftig-restaurant meemaken, inclusief blauwe stoelen en Presley's lievelingsmaaltijd: een boterham met pindakaas en banaan, gebakken in spekvet.