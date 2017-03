Archief Lou Reed naar openbare bibliotheek in New York

Door: redactie

3/03/17 - 05u12 Bron: ANP

Lou Reed op het podium van het festival Lollapalooza in Chicago (2009) © ap.

De openbare bibliotheek voor de podiumkunsten in New York heeft het complete archief van de in 2013 overleden zanger Lou Reed gekregen. Dat maakte de weduwe van Reed, Laurie Anderson, samen met de bibliotheek bekend. De voormalige zanger van The Velvet Underground zou gisteren 75 jaar zijn geworden.