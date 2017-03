Ed Sheeran: "De exen waarover ik zing, haten me"

GVA

Hij wordt het grootste Engelse exportproduct sinds de tv-serie 'Downton Abbey' genoemd. Maar net zo goed roepen ze hem 'rosse hobbit' na. Een 'teddybeer met tieten', lazen we zelfs. Alle spot terzijde: de verkoopcijfers liegen er niet om. Ed Sheeran (26) is bij leven en welzijn de meest onwaarschijnlijke popster ooit. "En de meest ambitieuze. Ik ga voor goud, daar is niets mis mee."

"Aaah, you're from Belgium. Great!" Ed Sheeran mept joviaal tegen mijn bovenarm. Nou nou, hoor ik mezelf mompelen. Laten we vooral niet overdrijven. Het lijkt alsof hij zijn rolletje van enthousiaste allemansvriend speelt, maar die sympathieke rol bekleedt de Britse popster dan toch met verve. Als een enthousiaste 'ket' legt hij meteen omstandig uit hoe hij van een Belgisch café in Londen zijn habitat had kunnen maken. Als we hem mogen geloven, verzette hij in die keet behoorlijk wat bier, en werden de mosselen met friet per trog aangevoerd. "Godverdomme, wat een lekker eten was dat, zeg." Op slag begrijp je waarom zoveel jonge meisjes vallen voor zijn ontwapenende charme. Ed Sheeran moet zowat de jofelste hartendief ooit zijn.



Voor je ex-liefjes moet het niet meevallen om met een songwriter samen te zijn geweest. Hoeveel exen houden hun hart vast bij elke nieuwe plaat?



"Er zijn er wel een paar, maar ze zijn niet bang. Meestal omdat hun song al is verschenen. Ze haten me dus al. (lacht) Ik heb me weleens schuldig gevoeld over songteksten op de eerste plaat. Zo haalde ik ooit het nieuwe vriendje van een ex door het slijk, waarna ik hem zo'n vier jaar geleden ontmoette. Bleek dat een waanzinnig toffe kerel te zijn, die bovendien beter was voor haar dan ik ooit kon zijn, en meer tijd aan haar besteedde dan ik ooit zou kunnen. Dat wringt wel."



