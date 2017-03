Ed Sheeran slaat Justin Bieber met golfclub

Door: redactie



Justin Bieber en Ed Sheeran © Bruno.

Ed Sheeran had zichzelf een tijdje geleden niet meer onder controle toen hij dronken was. In een interview met de Britse krant The Guardian vertelt de zanger hoe hij Justin Bieber per ongeluk met een golfclub in zijn gezicht sloeg.