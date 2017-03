George Bush klapt uit de biecht over zijn uitzonderlijke vriendschap met Michelle Obama

Door: redactie

Wie denkt dat Republikeinen en Democraten in de Verenigde Staten elkaar voortdurend in de haren vliegen, heeft het mis. Ex-president George W. Bush en voormalige first lady Michelle Obama houden er immers een hechte vriendschap op na.

Bush was woensdag te gast in de talkshow van Ellen DeGeneres. Daar was hij openhartig over zijn band met de Democrate. Bij de opening van het Smithsonian National Museum of African American History and Culture in september maakten aanwezige fotografen toen enkele foto's waarop te zien is hoe Michelle Obama Bush een warme knuffel geeft.



"Ik ben een beetje een plager, en ze kan er goed mee om," vertelde Bush aan Ellen. "[De vriendschap] verraste iedereen. Dat is zo vreemd aan de hedendaagse samenleving, [de verrasing] dat mensen aan beide zijden van het politieke spectrum elkaar echt graag kunnen hebben."



Hoewel ze er op politiek vlak erg uiteenlopende ideeën op nahouden, zorgde hun gemeenschappelijke gevoel voor humor voor een klik. George en Michelle zitten vaak naast elkaar tijdens officiële evenementen zoals de opening van het Afro-Amerikaanse museum.



"Ze houdt wel van mijn gevoel voor humor," vertelde Bush aan People. "Iedereen die houdt van mijn gevoel voor humor, vind ik onmiddellijk aardig. Ik plaag haar een beetje en in haar buurt ben ik vrij vrolijk. [De Obama's] zijn altijd ernstige mensen en we vonden elkaar gewoon tof."