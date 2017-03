Michael Lanzo in grootste geheim getrouwd

Valentijn Dumoulein

Bekende Vlamingen Zanger en Belgium's Got Talent-winnaar Michael Lanzo (37) en zijn partner John Heldere (39) zijn gisterenochtend in het grootste geheim in het huwelijksbootje gestapt. Het duo, dat al acht jaar samen is, gaf elkaar zijn jawoord op het stadhuis van Izegem.

Opvallend: op de besloten ceremonie waren geen familieleden of vrienden aanwezig. "Het was veeleer een impulsieve beslissing om vandaag te trouwen", vertelt Michael. "We wilden dat al langer doen, maar hebben dat niet ver op voorhand gepland. We moesten nog een reeks zaken op het stadhuis regelen en beslisten dan maar meteen om een samenlevingscontract te ondertekenen. Onze familie en vrienden hoeven niets te vrezen. Later volgt er nog een huwelijksfeest in intieme kring."



Dat Lanzo en zijn vriend net vandaag trouwden was geen toeval. "Vanaf vandaag neem ik samen met zakenpartner Andy Verhelle feestzaal Den Toerist in Meulebeke over. Zelf kon ik niet bij de opening aanwezig zijn omdat ik moest optreden in Molenbeek en Nieuwpoort, maar vrijdag spring ik wel even binnen. We vonden het wel fijn twee grote gebeurtenissen in ons leven op die manier aan elkaar te koppelen. Voor Den Toerist, waar we ook het bijhorende Muziekcafé zullen openen, volgt er nog een officieel openingsfeest in april. Bedoeling is dat er geregeld Vlaamse collega's zullen optreden."