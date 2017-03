Philippe Geubels naar Eén ondanks topaanbiedingen VIER en VTM: "Belastinggeld of niet. Zo'n klepper mag wat kosten"

BIEKE CORNILLIE

2/03/17 - 05u00

© Bas Bogaerts.

Philippe Geubels verschijnt de komende vier jaar exclusief op Eén. Opmerkelijk, want ook VTM en VIER zwaaiden met lucratieve contracten. Hoeveel de comedian aan de Reyerslaan zal verdienen, blijft top secret, maar van een loonplafond is geen sprake. "Logisch", zeggen experts, "anders raakt de zender zijn vedetten kwijt."

Geubels zal de komende jaren zowel op het scherm te zien zijn als erachter aan de slag gaan. 'Taboe' wordt zijn eerste wapenfeit op Eén. Een reeks die hij samen met productiehuis Panenka maakt met comedy over minderheden waarmee niet gelachen mag worden. Dat Eén de strijd om Geubels wint, is opmerkelijk. Ook VIER en VTM dongen immers naar de hand van de comedian. Vooral VTM had een stevig contract voor hem klaarliggen. "Philippe kiest voor de inhoud", klinkt het bij de VRT. "Bij ons is er vrijheid om creatief te zijn en met niet zo'n voor de hand liggende onderwerpen voor de dag te komen." Hoe dan ook, dat de openbare omroep twee commerciële zenders aftroeft bij het binnenhalen van zo'n klepper, doet al raden: Geubels is wellicht geen goedkope vogel. Maar hoe duur? Dat blijft geheim.



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!