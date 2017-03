Relatiepauze Katy Perry en Orlando Bloom

Door: redactie

1/03/17 Bron: ANP

© bruno.

De relatie van Orlando Bloom en Katy Perry staat in de koelkast. Een woordvoerder van het stel laat weten dat de acteur en de zangeres hebben gekozen elkaar "respectvol en met liefde de ruimte te geven".

Volgens Us Weekly kwamen de twee met een verklaring om geruchten over een breuk voor te zijn. Het blad meldt dat Katy en Orlando zondag wel samen enkele Oscarafterparty's hebben bezocht. Maandag plaatste Orlando een foto van zichzelf met de hond van Katy op Instagram.



De twee hebben al ongeveer een jaar een relatie. Katy was eerder getrouwd met de Britse komiek Russell Brand, Orlando scheidde eind 2013 van model Miranda Kerr, met wie hij zesjarige zoon Flynn heeft.