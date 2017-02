Visueel spektakel bij Drake in het Antwerpse Sportpaleis

Door: redactie

1/03/17 - 01u45

© WireImage.

video Eindelijk was hij er. Gisterenavond gaf superster Drake zijn eerste van twee Sportpaleisconcerten in Antwerpen. De 18.000 fans kregen waar ze voor gekomen waren. Drake zorgde voor een oogverblindend visueel spektakel met in de hoofdrol een plafond aan kleurige, in alle richting kronkelde en op en neer bewegende ballen.