Geen uitzaaiingen bij presentatrice Nicolette Kluijver

Door: redactie

27/02/17 - 22u47 Bron: ANP/BuzzE

Dennis Weening en Nicolette Kluijver presenteren in Nederland Expeditie Robinson. © anp.

De Nederlandse presentatrice Nicolette Kluijver (32) die vorige week bekendmaakte dat er een voorstadium van longkanker bij haar was geconstateerd, heeft geen uitzaaiingen. "Het zit alleen in haar longen", verklaarde haar collega Dennis Weening vanavond in het tv-programma RTL Boulevard op de commerciële zender RTL4.

Nicolette Kluijver in 2015. © anp.

Weening kwam er praten over het achttiende seizoen van Expeditie Robinson. Het survivalprogramma werd vroeger samen met VT4 en 2BE gemaakt, wordt sinds 2014 enkel nog met Nederlandse deelnemers ingeblikt. De presentator vroeg Weening of hij dit seizoen ook met Nicolette gaat presenteren. Ondanks dat de blondine op dit moment ernstig ziek is, hoopt Dennis daar wel op.



"Dat is wel de intentie. Ze kreeg vandaag de uitslag van een CT-scan. Het is niet uitgezaaid en het zit alleen in haar longen. Ik hoop dat we samen Expeditie Robinson gaan doen." Volgens hem wordt de presentatrice volgende week geopereerd.



Nicolette Kluijver maakte afgelopen dinsdag bekend in overleg met RTL per direct haar werkzaamheden stil te leggen. "Alles wijst nu op een voorstadium van longkanker. We zijn er op tijd bij en genezing is in mijn situatie heel goed mogelijk," stelde ze toen in een persbericht. Ook liet ze weten dat een deel van haar linkerlong wordt verwijderd.



Kluijver presenteerde jarenlang het beruchte programma Spuiten en Slikken op BNN. In 2014 maakte ze de overstap naar het commerciële RTL5.